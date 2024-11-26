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        Mardin Valiliğinden kente yağan mevsimin ilk karına ilişkin videolu paylaşım

        Mardin Valiliği, şehre yağan mevsimin ilk karıyla ilgili video paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 22:41 Güncelleme: 26.11.2024 - 22:41
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        Mardin Valiliğinden kente yağan mevsimin ilk karına ilişkin videolu paylaşım
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        Mardin Valiliği, şehre yağan mevsimin ilk karıyla ilgili video paylaştı.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüde, kentin çeşitli yerlerinden kar manzaraları yer aldı.

        Paylaşımda şunlar ifade edildi:

        "Mardin'in tarihi dokusu ve taş mimarisi, beyaz örtüyle adeta bir tabloya dönüştü. Mardin'in tarihi silüeti, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye bürünmesi, eşsiz görüntülere sahne oldu. Tarihi sokaklarda adım atarken, karla örtülü geçmişin izlerini beyaz sessizlik içinde keşfetmek, huzurlu ve keyifli bir yolculuğa çıkarıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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