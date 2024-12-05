Mardin'de ambulans geçişleri için fermuar sistemi tanıtıldı

Toplantıya, Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tahir Gökdemir, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yeşil, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Hasan Timurağaoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkan Vekili Ramazan Demir, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Pirşeng Kahraman ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon sorumluları katıldı.

Yavuz, "Gelin, 112 sağlık ekiplerimize yol açarak hayat kurtarma zincirinin bir halkası olun ve Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda bu farkındalığı birlikte güçlendirelim." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, acil durumlarda ambulansların hızla olay yerine ulaşabilmesinin, bir insanın yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide kalmamasını sağladığını belirtti.

Toplantıda, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personellerinin daha iyi bir hizmet sunması amacıyla değerlendirmeler yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 İl Ambulans Servisliği Başhekimliği toplantı salonunda yapılan toplantıda trafikte ambulanslara geçiş önceliğinin önemini anlatan "fermuar sistemi ile yaşama yol ver" temalı kampanya tanıtıldı.

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