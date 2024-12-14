Mardin Valisi Akkoyun, trafik kazasında yaralanan vatandaşlara yardım etti
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, trafik kazasında yaralanan vatandaşlarla ilgilendi.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, trafik kazasında yaralanan vatandaşlarla ilgilendi.
Derik ilçesinin Tepebağ Mahallesi'nde dün sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 33 EE 772 plakalı otomobil ile öğretmenleri taşıyan 34 NG 2188 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla ilçeye giden Vali Akkoyun, makam aracını durdurarak, kazada yaralanan vatandaşlarla ilgilendi.
Akkoyun, yaralıların sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Sağlık ekiplerince, hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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