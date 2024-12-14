Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Akkoyun, trafik kazasında yaralanan vatandaşlara yardım etti

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, trafik kazasında yaralanan vatandaşlarla ilgilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 10:59 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Valisi Akkoyun, trafik kazasında yaralanan vatandaşlara yardım etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, trafik kazasında yaralanan vatandaşlarla ilgilendi.

        Derik ilçesinin Tepebağ Mahallesi'nde dün sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 33 EE 772 plakalı otomobil ile öğretmenleri taşıyan 34 NG 2188 plakalı minibüs çarpıştı.

        Kazada, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 12 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla ilçeye giden Vali Akkoyun, makam aracını durdurarak, kazada yaralanan vatandaşlarla ilgilendi.

        Akkoyun, yaralıların sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Sağlık ekiplerince, hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yoğun kar var!
        Yoğun kar var!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        2024'ün en popüler viral trendleri
        2024'ün en popüler viral trendleri
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu

        Benzer Haberler

        Mardin Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        Mardin Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        Mardin'de 10 yıllık kan davası, bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sona...
        Mardin'de 10 yıllık kan davası, bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sona...
        Mardin'de öğrenciler Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti
        Mardin'de öğrenciler Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti
        Mardin'de husumetli iki aile barıştırıldı
        Mardin'de husumetli iki aile barıştırıldı
        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı kasım ayında 65 bin 226 yolcuya hiz...
        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı kasım ayında 65 bin 226 yolcuya hiz...
        Minibüsün çarptığı Hatice öğretmen öldü, kaza kamerada
        Minibüsün çarptığı Hatice öğretmen öldü, kaza kamerada