Mardin Valisi Akkoyun, trafik kazasında yaralanan vatandaşlara yardım etti

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Derik ilçesinin Tepebağ Mahallesi'nde dün sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 33 EE 772 plakalı otomobil ile öğretmenleri taşıyan 34 NG 2188 plakalı minibüs çarpıştı.

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