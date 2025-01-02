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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yol çalışması

        Mardin Büyükşehir Belediyesince merkez Artuklu ilçesi Ravza Caddesi ile tarihi Kasımiye Medresesini birbirine bağlayacak yolda çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 17:00 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:13
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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yol çalışması
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        Mardin Büyükşehir Belediyesince merkez Artuklu ilçesi Ravza Caddesi ile tarihi Kasımiye Medresesini birbirine bağlayacak yolda çalışma başlatıldı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığınca hayata geçirilen proje ile Artuklu ilçesinde yer alan Ravza Caddesi ile tarihi Kasımiye Medresesi arasında 1200 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde modern yol yapımına başlandı.

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla kazı çalışmalarına başlanan projenin tamamlanması ile ilçedeki trafiğin önemli ölçüde rahatlaması bekleniyor.

        Modern ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve bölgeye estetik bir değer katmak amacıyla titizlikle yürütülen projede turistler ve Mardinliler, tarihi yapıya daha rahat ve kolay şekilde ulaşabilecek.

        Yapılacak yol kentin tarihi dokusuna uygun şekilde tasarlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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