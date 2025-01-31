Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2024 verilerini açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, merkez modern sağlık hizmetleri, donanımlı klinikleri ve geniş uzman kadrosuyla bölge halkına kapsamlı diş sağlığı hizmetleri sunmaya devam ediyor.

Merkezde 41 entegre klinikte 48 diş hekimi görev yapıyor. Bunlardan 9'u uzman diş hekimi olarak farklı branşlarda hizmet veriyor.

Merkezde, geçen yıl 158 bin 353 poliklinik hizmeti verildi. Yıl içerisinde 24 bin 43 diş çekimi, 42 bin 173 dolgu, 10 bin 400 kanal tedavisi, 28 bin 311 protez uygulamasının yanı sıra 421 implant tedavisi yapıldı. Ayrıca merkezde yıl içerisinde 120 bin 253 röntgen çekildi.