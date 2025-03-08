Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Midyat'ta iftar programı düzenlendi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Midyat ilçesinde iftar program gerçekleştirildi.

Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "İlçe İftar Programları" kapsamında Midyat ilçesindeki bir düğün salonunda iftar programı düzenlendi.

Vali Tuncay Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

"Kardeşlik soframıza hepiniz hoş geldiniz. Ramazan ayı, rahmet ve mağfiret ayıdır. Bu güzel ayı hep birlikte manevi değerlerimizle daha da anlamlı hale getirelim. Midyat, yüzyıllardır farklı inanç ve kültürlerin barış içinde yaşadığı bir şehir. Bugün de bu kardeşlik sofrasında Müftümüz, metropolitimiz, Süryani ve Ezidi kardeşlerimizle bir aradayız. Birlik ve beraberliğin şehri Midyat'tayız." ifadelerini kullanan Akkoyun, Mardin'in bu anlamda tüm dünyaya örnek olacak bir şehir olduğunu söyledi.

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir da ilçenin dinler ve dillerin bir arada yaşadığı özel bir yer olduğunu belirtti.

Programa katılanlara teşekkür eden Özdemir, "Midyat'ta hoşgörü ve kardeşlik kültürünün en güzel örneklerini yaşıyoruz. Bu birlikteliğe katkı sunan başta Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Tuncay Akkoyun olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ise ilçenin sadece bölgede değil tüm Türkiye'de ve dünyada turizm ve inanç şehri olarak tanındığını belirtti.

Program, İl Müftüsü Enver Türkmen'in yaptığı dua ile sona erdi.

Programa, AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet İleri, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş, şehit ve gazi aileleri, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.