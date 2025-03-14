Yeşilay Mardin Şube Başkanı Akdağ'dan sağlık çalışanlarına ziyaret
Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti, onlara çiçek verdi.
Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti, onlara çiçek verdi.
Akdağ, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde servis, poliklinikler ve idari birimleri ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının bu anlamlı gününü kutladı.
Sağlık çalışanlarına çiçek veren Akdağ ve beraberindekiler, sağlık camiasına çalışmalarında başarı diledi.
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