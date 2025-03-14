Yeşilay Mardin Şube Başkanı Akdağ'dan sağlık çalışanlarına ziyaret

Akdağ, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde servis, poliklinikler ve idari birimleri ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının bu anlamlı gününü kutladı.

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti, onlara çiçek verdi.

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