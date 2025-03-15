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        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç'tan hastane ziyareti

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:24 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:24
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        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç'tan hastane ziyareti
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        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Kılıç, ziyaret ettiği Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorlarla ve sağlık çalışanlarıyla görüştü.

        Kılıç, daha sonra hasta ve hasta yakınlarıyla da görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastane ziyaretinde bulunduklarını belirtti.

        Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Kılıç, şunları kaydetti:

        "Sağlık çalışanlarımızın başta 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremler ve daha birçok olayda canlarını hiçe sayarak insan sağlığını korumak için harcadıkları çaba takdire şayandır. Tüm bu önemli hizmetlerinden dolayı kendilerini teşekkür ediyoruz. Bilgi ve tecrübeleriyle birlikte vicdanlı duruşlarıyla da insanüstü bir gayrete sahip olduklarını biliyoruz."

        Kılıç'a ziyaretinde, AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Bülent Şahin ve partililer eşlik etti.

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        Galeri

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