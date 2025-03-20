Mardin'de marketlere denetim devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, ramazan ayı boyunca marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak ve ekonomik haklarını korumak için marketlerdeki denetimlerini ramazan ayı boyunca da titizlikle yürütüyor.

Ekipler, denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları, gramaj uygunluğu ve fiyat etiketlerini dikkatle kontrol etti. Ayrıca, raf ile kasa fiyatları arasındaki uyuma özellikle dikkat ederek, haksız fiyat artışları ve tüketiciyi yanıltıcı etiket kullanımı konusunda işletmelere uyarılarda bulundu.

Ekipler, pazar ve çarşılarda da gıda güvenliği konusunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.