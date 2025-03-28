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        Türk Kızılay Artuklu Şubesi ramazan ayı çalışmalarını açıkladı

        Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesi ramazan ayında yapılan çalışmaları açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:57 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:28
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        Türk Kızılay Artuklu Şubesi ramazan ayı çalışmalarını açıkladı
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        Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesi ramazan ayında yapılan çalışmaları açıkladı.

        Türk Kızılay Artuklu Şubesinden yapılan açıklamada, ramazan ayında "Kalbimiz Bir, Soframız Bir" sloganıyla yola çıkarak ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, ramazan ayı içerisindeki çalışmalar kapsamında 485 ihtiyaç sahibi aileye toplam 1 milyon 367 bin 500 lira nakdi zekat yardımının banka aracılığı ile ulaştırıldığını kaydetti.

        Filistin'e destek amacıyla da 53 bin lira bağış yapıldığını dile getiren Arı, Şakir Nuhoğlu Camisinde teravih namazı çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunduklarını bildirdi.

        Arı, "Kızılay mensubu arkadaşlarımız ile birlikte 20 alışveriş kartı ve 70 gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmıştır. Eğitime destek kapsamında Artuklu Üniversitesi ile iş birliği yaparak 3 bin öğrenci için 9 bin 180 parça bayramlık giyim desteği sağladık. Bayram öncesinde binlerce öğrenciye kıyafetlerini ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

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