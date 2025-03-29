GÜNCELLEME - Mardin'de bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada, İbrahim A. (30) ağır yaralandı.
Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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