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        GÜNCELLEME - Mardin'de bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:42 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:42
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        GÜNCELLEME - Mardin'de bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada, İbrahim A. (30) ağır yaralandı.

        Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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