"Dünyanın en uzun adamı" Sultan Kösen, katıldığı şenlikte uçurtma uçurdu

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyuyla "dünyanın en uzun adamı" ünvanını koruyan Sultan Kösen, merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliğine katıldı.

Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, kırsal Çağlar Mahallesi'nde uçurtma şenliği düzenledi.

Her yaştan kişinin katıldığı şenlikte, şahmeran, eşek, tavus kuşu, süper kahraman figürleri ile Guinness Rekorlar Kitabı'nın logosundan oluşan üç boyutlu renk renk uçurtmalar uçuruldu.

Etkinliğe, 2 metre 51 santimetrelik boyunun yanı sıra 27,5 santimetrelik el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen de katıldı.

Şenlikte uçurtma uçuran Kösen, Guinness Rekorlar Kitabı'nın logosunun yer aldığı uçurtmanın önünde poz verdi.

Şenliği düzenleyen Mungan, AA muhabirine, uçurtma uçurmanın Mardin'de bir gelenek olduğunu belirterek, kentte 7'den 70'e herkesin uçurtmaları çok sevdiğini söyledi.

Mungan, 2016 yılında kentte arkadaşlarıyla düzenlediği bu etkinliğe artık çok sayıda kişinin katıldığını anlatarak, şöyle dedi:

"Mardin halkı baharın gelmesiyle yılda birkaç kez büyük bir alanda toplanıp uçurtma uçuruyor, stres atıyor. Biz de buna vesile oluyoruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Buradaki kültürel değerleri, objeleri, hikayeleri uçurtmalarıma yansıtıyorum."

Sultan Kösen de yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olarak uçurtma şenliğine katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kendisi gibi uçurtma sanatçısı Zahit Mungan'ın da dünyanın her yerinde ülkesini, memleketini tanıttığını vurgulayan Kösen, "İnşallah bir sonraki festivalde benim dev posterimle de dev bir uçurtma uçururuz." diye konuştu.