Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin 1969 Spor, Edirnespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Mardin 1969 Spor, Türkiye Nesine 3. Lig'in 29. haftasında Edirnespor ile 20 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 09:29 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin 1969 Spor, Edirnespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin 1969 Spor, Türkiye Nesine 3. Lig'in 29. haftasında Edirnespor ile 20 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki kampta hazırlıklarını sürdüren takım, teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde antrenman yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusu, 5'e 2 pas çalışması ve birebir savunma hücum çalışmasıyla sürdü.

        Antrenman yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

        Mardin 1969 Spor, maç hazırlıklarını bugün de sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        İspanya'da tarihi zafer! İşte Devler Ligi'nde yarı finalistler...
        İspanya'da tarihi zafer! İşte Devler Ligi'nde yarı finalistler...
        Bu dava çok konuşulur... "Yapmazsın" sözü intihara sürükler mi?
        Bu dava çok konuşulur... "Yapmazsın" sözü intihara sürükler mi?
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Eşini defalarca bıçakladı! 4 yaşında dehşetin tanığı oldu!
        Eşini defalarca bıçakladı! 4 yaşında dehşetin tanığı oldu!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Ünlü turistik kente giriş ücreti geri dönüyor
        Ünlü turistik kente giriş ücreti geri dönüyor
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Sosyal yardım alanlar azaldı
        Sosyal yardım alanlar azaldı
        Sıcaklıklar artarken, toz taşınımı etkili olacak
        Sıcaklıklar artarken, toz taşınımı etkili olacak
        Fransa'da hapishanelere saldırı! Macron'dan açıklama
        Fransa'da hapishanelere saldırı! Macron'dan açıklama
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde

        Benzer Haberler

        Mardin'de "Siyonizm'e Karşı Cesaret Ödülleri Töreni" düzenlenecek
        Mardin'de "Siyonizm'e Karşı Cesaret Ödülleri Töreni" düzenlenecek
        Mardin'de "Turizm Haftası" etkinlikleri başladı
        Mardin'de "Turizm Haftası" etkinlikleri başladı
        Mardin'de sis güzelliği
        Mardin'de sis güzelliği
        Süryani papaz, 70 yıldır gönül verdiği hat sanatını öğrencilere aktardı
        Süryani papaz, 70 yıldır gönül verdiği hat sanatını öğrencilere aktardı
        Mardin'de, Özel Sporcular Yüzme Turnuvası yapıldı
        Mardin'de, Özel Sporcular Yüzme Turnuvası yapıldı
        Mardin'de tır ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Mardin'de tır ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı