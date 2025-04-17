Mardin 1969 Spor, Edirnespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Mardin 1969 Spor, Türkiye Nesine 3. Lig'in 29. haftasında Edirnespor ile 20 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mardin 1969 Spor, Türkiye Nesine 3. Lig'in 29. haftasında Edirnespor ile 20 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki kampta hazırlıklarını sürdüren takım, teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusu, 5'e 2 pas çalışması ve birebir savunma hücum çalışmasıyla sürdü.
Antrenman yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Mardin 1969 Spor, maç hazırlıklarını bugün de sürdürecek.
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