Mardin 1969 Spor, Edirnespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki kampta hazırlıklarını sürdüren takım, teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde antrenman yaptı.

Mardin 1969 Spor, Türkiye Nesine 3. Lig'in 29. haftasında Edirnespor ile 20 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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