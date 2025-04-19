Mardin'de dili boğazına kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı

Bu arada müdür yardımcısının öğrenciye müdahalesi okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir okulda oyun oynadığı sırada dili boğazına kaçarak yere düşen öğrenciyi, okulun müdür yardımcısı müdahale ederek kurtardı.

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