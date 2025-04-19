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        Mardin'de dili boğazına kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir okulda oyun oynadığı sırada dili boğazına kaçarak yere düşen öğrenciyi, okulun müdür yardımcısı müdahale ederek kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:21 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:21
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        Mardin'de dili boğazına kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir okulda oyun oynadığı sırada dili boğazına kaçarak yere düşen öğrenciyi, okulun müdür yardımcısı müdahale ederek kurtardı.

        Fırat İlköğretim Okulunda 2 gün önce 4. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Şahin Heciemin (11), teneffüste oynarken dili boğazına kaçarak baygınlık geçirdi.

        Nefes alamadığını ve baygınlık geçirdiğini gören öğretmenler, ilk yardım bilgisine sahip Müdür Yardımcısı Hüseyin Kılınç'a haber verdi.

        Fenalaşan öğrencinin yanına gelerek müdahalede bulunan Kılınç, öğrencinin boğazına kaçan dilini eliyle çıkararak nefes almasını sağladı.

        Okula çağrılan ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada müdür yardımcısının öğrenciye müdahalesi okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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