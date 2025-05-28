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        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin mahkeme kararı bozuldu

        Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, Mardin'de geçen yıl otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin davada, tutuklu yargılanan sürücüye verilen 6 yıl 12 ay hapis cezasını hukuka uygun bulmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:33 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:33
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        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin mahkeme kararı bozuldu
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        Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, Mardin'de geçen yıl otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin davada, tutuklu yargılanan sürücüye verilen 6 yıl 12 ay hapis cezasını hukuka uygun bulmadı.

        Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 18 Şubat'taki karar duruşmasında tutuklu sanık Nurullah Çiçek hakkında verilen hüküm hakkında, sanık ve kazada hayatını kaybeden çocukların avukatları istinaf başvurusu yaptı.

        Başvuruları değerlendiren 10. Ceza Dairesince sanığın işlediği fiil neticesinde iki çocuğun yaşam süreçlerinin 10. ve 11. yıllarında sona erdiği belirtildi.

        Olayın gerçekleştiği yaya geçidinden her insan gibi çocukların da geçebileceğinin öngörülebilir bir olgu olduğu kaydedilen kararda, yargılama konusu olayda sanığın birden fazla kusurunun olması, kusurlu davranışlarının kazanın oluşumundaki asli ve tam etkisi, işlediği fiilin dış dünyada meydana getirdiği zarar, ölenlerin 10 ve 11 yaşında iki çocuk olması dolayısıyla cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesini gerektiren birden çok sebep olduğu bildirildi.

        Kararda, sanığın 50 kilometre hız sınırı olan meskun mahalde yaklaşık 90 kilometre hızla gitmesi, yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmaması, birden fazla kusurlu davranışının olması ve görüntülere yansıyan suçun işleniş şekli dikkate alınarak temel ceza üzerinde yarı oranında artırım yapılması gerektiği aktarıldı.

        Kararın sonuç kısmında da "Sanığın 6 yıl 12 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi hukuka aykırı görülmekle istinaf sebeplerinin reddine, CMK'nin 280/1-e maddesi uyarınca hükmün bozulmasına, tutuklama koşullarında bir değişiklik olmaması ve hükmolunan ceza miktarı ile tutuklu kalınan süre dikkate alınarak sanık hakkındaki tahliye talebinin reddi ile tutukluluk halinin devamına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Sanığın tutukluluk halinin devamına ilişkin Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesine itiraz yolunun açık olduğu belirtilen kararda, bozma kararının yargılamanın yapıldığı ilk derece mahkemesine gönderilmesine hüküm verildiği kaydedildi.

        - Olay

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 14 Temmuz 2024'te Nurullah Çiçek'in kullandığı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva'ya çarpmış, ağır yaralanan iki çocuk Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Bumanhan kaza günü, Duva ise bir gün sonra yaşam mücadelesini kaybetmiş, kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki 18 Şubat'taki karar duruşmasında mahkeme heyetince, sanığa "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl 12 ay hapis cezası verilmiş, sanığın kusur durumu ve suçun işleniş şekli dikkate alınarak, TCK'nin 53/6 maddesi gereğince sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına, geri almanın hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girmesine, sürenin, cezanın tümüyle infazdan itibaren işlemeye başlamasına ve tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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