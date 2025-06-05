Mardin'de Dünya Çevre Günü kutlandı

Mardin'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığınca Kamor Millet Bahçesi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Halk Eğitimi Merkezleri ve Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) tarafından hazırlanan çevre duyarlılığını artırmaya yönelik projeler ve sıfır atık temalı çalışmalar sergilendi.

Katılımcı öğrenciler için çevre bilincini artırıcı eğitimler düzenlendi, çevre temalı çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Seydaoğulları ve kurum müdürleri de katıldı.