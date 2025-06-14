Mardin'de otomobil ve motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 NF 270 plakalı otomobil, Midyat Çevreyolu Bulvarı'nda karşı şeride geçmek üzere ana yola kontrolsüz giren 47 ADC 974 plakalı motosiklete çarptı.

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