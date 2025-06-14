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        Mardin'de otomobil ve motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında

        Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 19:40 Güncelleme: 14.06.2025 - 19:40
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        Mardin'de otomobil ve motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında
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        Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 NF 270 plakalı otomobil, Midyat Çevreyolu Bulvarı'nda karşı şeride geçmek üzere ana yola kontrolsüz giren 47 ADC 974 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazada, motosikletteki Abdurrahman D. ve Muzaffer A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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