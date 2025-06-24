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        Mardin'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Mardin'in Derik ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:14
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        Mardin'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Mardin'in Derik ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kırsal Meşeli Mahallesi'nde yatalak olduğu öğrenilen 80 yaşındaki Adil Çelik'in yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çelik'in cenazesi Derik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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