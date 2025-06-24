Mardin'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Kırsal Meşeli Mahallesi'nde yatalak olduğu öğrenilen 80 yaşındaki Adil Çelik'in yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mardin'in Derik ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

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