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        Mardin 1969 Spor, Serdar Yiğit'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 26 yaşındaki sağ kanat Serdar Yiğit'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:49 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:49
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        Mardin 1969 Spor, Serdar Yiğit'in sözleşmesini 2 yıl uzattı
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        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 26 yaşındaki sağ kanat Serdar Yiğit'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 30 Haziran'da sözleşmesi biten Yiğit'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi.

        Açıklamada, "Şampiyon takımımızın önemli isimlerinden Serdar Yiğit ile yapılan görüşmeler sonucunda 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Camiamız ve oyuncumuz için hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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