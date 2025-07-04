Mardin 1969 Spor 2 futbolcu ile anlaştı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, stoper Yalçın Kılınç ile orta saha oyuncusu Abdullah Aydın'ı kadrosuna kattı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, stoper Yalçın Kılınç ile orta saha oyuncusu Abdullah Aydın'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Kılınç ile 1 yıllık, 24 yaşındaki Aydın ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncularımıza yeni sezonda başarılar diliyor, yapılan anlaşmanın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi
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