Savur'da Aziz Sancar motifli orta refüj düzenlemesinde sona gelindi

Çalışmaları yerinde inceleyen Hamidi, Savur'un tarihi dokusuna ve bilimsel mirasına yakışır bir alan oluşturduklarını belirterek sürecin kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Savur Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ile Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Köprübaşı mevkiindeki orta refüj çalışmalarını sürdürüyor.

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