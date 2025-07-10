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        Savur'da Aziz Sancar motifli orta refüj düzenlemesinde sona gelindi

        Savur ilçesi Köprübaşı mevkiindeki orta refüj düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 17:12 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:12
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        Savur'da Aziz Sancar motifli orta refüj düzenlemesinde sona gelindi
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        Savur ilçesi Köprübaşı mevkiindeki orta refüj düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

        Savur Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ile Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Köprübaşı mevkiindeki orta refüj çalışmalarını sürdürüyor.

        Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi'nin seçtiği tasarımla şekillenen alan, Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın motifleriyle estetik bir görünüm kazandırıldı.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Hamidi, Savur'un tarihi dokusuna ve bilimsel mirasına yakışır bir alan oluşturduklarını belirterek sürecin kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

        Yeni refüj düzenlemesinin önümüzdeki günlerde hizmete alınması bekleniyor.

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