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        Mardin'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 22:14 Güncelleme: 10.07.2025 - 22:14
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        Mardin'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Z.A. (17) ve K.M. (18) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Z.A. kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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