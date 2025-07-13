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        Mardin'de kamu binalarına ve caddelere "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrakları asıldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 17:19 Güncelleme: 13.07.2025 - 17:19
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        Mardin'de kamu binalarına ve caddelere "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrakları asıldı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki "Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." çağrısı Kızıltepe ilçesinde de karşılık buldu.

        İlçede, kamu binaları ve caddelerin yanı sıra AK Parti İlçe Başkanlığı binasına Türk bayrakları asıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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