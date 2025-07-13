Mardin'de kamu binalarına ve caddelere "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrakları asıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki "Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." çağrısı Kızıltepe ilçesinde de karşılık buldu.

İlçede, kamu binaları ve caddelerin yanı sıra AK Parti İlçe Başkanlığı binasına Türk bayrakları asıldı.