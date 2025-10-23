Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Kültür Yolu Festivali çeşitli konser ve etkinliklerle sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 13:06 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Kültür Yolu Festivali çeşitli konser ve etkinliklerle sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında ilk kez yer alan Mardin'de festivalin beşinci gününde konser, söyleşi, atölye çalışmaları ile çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı.

        Festival kapsamında, tasavvuf müziğinin güçlü yorumcularından Emre Ermiş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda konser verdi.

        Aynı salonda Sevgi Deniz moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide ise oyuncu Osman Doğan, dinleyicilerle sahne sanatlarının inceliklerini ve oyunculuk serüvenindeki deneyimlerini paylaştı.

        Mardin Artuklu Üniversitesi Vali Kılıçlar Salonu'nda "Göğe Bakan Adamlar: Mardin'de Astronomi Geleneği" başlıklı söyleşide Prof. Dr. Yunus Cengiz, Doç. Dr. Kamuran Gökdağ ve Taha Yasin Arslan, Mardin'in astronomi mirasını tarihsel ve kültürel boyutlarıyla ele aldı.

        Mardin Artuklu Üniversitesinde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme" seminerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çalışan ancak henüz UNESCO akreditasyonu bulunmayan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

        Seminerde, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, sivil toplam kuruluşlarının sözleşmedeki yeri, proje yazımı ve fon yönetimi alanlarında sunumlar gerçekleştirildi.

        Mardin Müzesi Sinema Salonu da somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarını bir araya getirerek, sorun ve ihtiyaçlarını paylaşmalarına olanak sağlayan "Yaşayan Miras Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı.

        Mardin Olgunlaşma Enstitüsünün Bakır Atölyesi'nde el emeğiyle şekillenen motifler, gelenekten ilham alan bir ustalıkla hayat bulurken, Mardin Müzesi Atölyesi'nde ise gerçekleşen "Sikke Basma Etkinliği" katılımcılara tarihle iç içe bir deneyim yaşattı.

        15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan "Çocuk Köyü"ne gelen çocuklar da atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

        Çocuklar, "Kavuklu ile Pişekar Orta Oyunu" ile geleneksel sahne sanatlarıyla tanışırken "Bubble Gösterisi" ile eğlenceli zaman geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Sanatçı Ebru Yaşar Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Sanatçı Ebru Yaşar Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Muhtar, okuduğu köy okuluna hayalini kurduğu kütüphaneyi kazandırdı
        Muhtar, okuduğu köy okuluna hayalini kurduğu kütüphaneyi kazandırdı
        Artuklu ilçesinde altyapı çalışmaları sürüyor
        Artuklu ilçesinde altyapı çalışmaları sürüyor
        Kaçakçılara satılmak istenen 1500 yıllık mozaik ele geçirildi
        Kaçakçılara satılmak istenen 1500 yıllık mozaik ele geçirildi
        Mardin'de tarihi eser operasyonunda yaklaşık 1500 yıllık mozaik bulundu
        Mardin'de tarihi eser operasyonunda yaklaşık 1500 yıllık mozaik bulundu
        Mardin'de içme suyu projesi devam ediyor
        Mardin'de içme suyu projesi devam ediyor