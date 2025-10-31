Mardin'de tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Sıraç A'nın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırsal Ilısu Mahallesi mevkisinde Sıraç A'nın (59) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, plaka ve sürücüsün kimliği öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

