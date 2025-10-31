Habertürk
        Mardin'de tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Mardin'de tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde tırla çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 19:17 Güncelleme: 31.10.2025 - 19:17
        Mardin'de tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Mardin'in Dargeçit ilçesinde tırla çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kırsal Ilısu Mahallesi mevkisinde Sıraç A'nın (59) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, plaka ve sürücüsün kimliği öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kamyonda sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sıraç A'nın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

