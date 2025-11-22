Mardin'de trafik kazasında tırın alev alması güvenlik kamerasında

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alev alan bir tırda çıkan yangın söndürüldü.

Akziyaret Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 33 AVU 649 plakalı tır ile plakası öğrenilemeyen başka bir tır ve 47 ABS 099 plakalı SUV tipi aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Kazanın etkisiyle alev alan bir tırda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.

Öte yandan kaza anı ve tırın alev alması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.