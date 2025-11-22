Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de trafik kazasında tırın alev alması güvenlik kamerasında

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alev alan bir tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 13:05 Güncelleme: 22.11.2025 - 13:05
        Mardin'de trafik kazasında tırın alev alması güvenlik kamerasında
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alev alan bir tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Akziyaret Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 33 AVU 649 plakalı tır ile plakası öğrenilemeyen başka bir tır ve 47 ABS 099 plakalı SUV tipi aracın karıştığı kaza meydana geldi.

        Kazanın etkisiyle alev alan bir tırda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.

        Öte yandan kaza anı ve tırın alev alması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

