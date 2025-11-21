Milli Eğitim Bakanı Tekin Mardin'de İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hem beceri odaklı bir eğitim programı hem de milli ve manevi değerler konusunda daha hassas davranan bir öğretim programını yürürlüğe koyduk." dedi.

Bakan Tekin, Mardin'deki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüştü.

Daha sonra Tekin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından konuşan Tekin, dün, Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekilleriyle çok uzun bir mesai geçirdiklerini söyledi.

Milletvekillerinin görüşleri, önerileri ve yorumlarıyla kendilerine ufuk açtığını aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle yapmak istediklerimizi ve yaptıklarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile paylaşmış olduk. Bütçemiz eğitim öğretim ailemize, ülkemize, milletimize hayırlı olsun. İnşallah aralık ayının ilk yarısında da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe takviminin bize sunulduğu günde bütçemizi Genel Kurul'da da sunup onaylanmasının ardından da faaliyetlerimize devam etmeyi heyecanla bekliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı'mızın başbakan olduğu tarihten itibaren ülkemizde, eğitim ve öğretim yatırımları açısından devrim niteliğinde işler yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, teknolojik altyapı, fiziki altyapı gibi bütün göstergeler açısından o günkü altyapının en az iki katı fazla altyapıya kavuşturuldu. Bu durum bütçeden bakanlığa ayrılan payın birinci sıraya çıkarılmasıyla gerçekleşti." 2002'den itibaren bütün bütçe takvimlerinde Milli Eğitim Bakanlığının hep birinci sırada yer aldığını bildiren Tekin, böylece demokratikleşme göstergeleri açısından ülkenin hem farklı bir statüye kavuşturulduğunu hem de eğitim ve öğretim altyapısının çok güçlendiğini ifade etti. 2002-2003 eğitim öğretim yılında yaklaşık 360 bin civarında dersliğin olduğunu anlatan Tekin, "Türkiye genelinde ekonomik ömrünü tamamlayanlar, yıkılanlar, depremde yıkılanlar vesaire düşündüğümüzde hemen hemen yarısı kadar bir derslik 2002 öncesinden kalmış oluyor. Dolayısıyla bugün sahip olduğumuz 750 bin dersliğe baktığımızda derslik sayımız 200 bin olduğunu kabul edersek en az 3 kat artmış durumda. Aynı göstergeler personel, öğretmen sayısı açısından da geçerli. O gün öğretmen başına düşen öğrenci sayımız, bulunduğu nokta, ülkemizin sıralaması açısından baktığımızda bugünkü ile kıyas bile kabul etmez bir noktadayız. Bu durum uluslararası göstergeler açısından Türkiye'yi eğitim öğretim istatistikleri açısından farklı noktalara taşımıştır." diye konuştu.

Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarı ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla eğitim programlarını revize ettiklerini belirtti. Programların çağın ihtiyaç duyduğu ve gerektirdiği şekilde revize edilmesinin önemine değinen Tekin, şöyle konuştu: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hem beceri odaklı bir eğitim programı hem de milli ve manevi değerler konusunda daha hassas davranan bir öğretim programını yürürlüğe koyduk. Yeterli mi bunlar? Bunların yeterli olmadığını biz de kabul ediyoruz. Çok hızlı değişen dünyada çok hızlı bir biçimde yenilenen teknolojilerle yenilenen eğitim ve öğretim araçlarına baktığımızda duraksadığımız an geri kalmış oluyoruz. Bunu kapatmanız da zor oluyor. Biz de bu bilinçten hareketle duraksamadan daha iyiyi, en iyiyi yakalayacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem bakanlık merkez teşkilatı hem de bugün burada yaptığımız değerlendirmede fiziki altyapıyı daha da güçlendirecek, teknolojik altyapı itibarıyla sorun varsa sorunlar giderecek, insan kaynağı açısından öğretmen sayımız itibarıyla öğretmenlerimizin daha rahat ortamlarda çalışabilmesi için atılması gereken adımlar, teknolojik altyapı itibarıyla yapabileceğimiz müfredatın uygulanması konusunda yapılabilecekleri tekrar değerlendirdik. Burada yürüyen inşaatlarımızla ilgili konuştuk."

Bakan Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına ilişkin gazetecinin sorusunu şöyle yanıtladı: "Öğretmen arkadaşlarımızın Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Eğitim ve öğretimin sadece okulda verilen bir hizmet değil. Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlerimize hep beraber destek olmalıyız. Öğretmen arkadaşlarımızın sorumluluklarını paylaşma noktasında toplumsal duyarlılık sergilemek bizim açımızdan çok önemli. Bakanlık olarak önümüzdeki haftayı toplumun tamamında öğretmenler ve öğretmen arkadaşlarımızın sorumluluklarını paylaşma noktasında bir farkındalık oluşturabilecek etkinliklerle geçirmek istiyoruz. Bütün velilerimizden öğretmen arkadaşlarımızın yerlerine kendilerini koymalarını, empati yapmalarını, bu hafta öğretmen arkadaşlarımızın bu anlamda kendileriyle bu güzel günü paylaşmalarını arzu ediyorum. Siyasetçilerimiz, bürokratlarımız, herkesin hem ebeveyn oldukları çocuklarının öğretmenlerini hem de kendisinin öğretmenlerini hatırlamalarını, ahde vefa anlamında hal hatır sormalarını arzu ediyoruz. 'Hatıran yeter' diye bir mottoyla bütün herkesi bu anlamda bir toplumsal duyarlılık sergilemeye de davet ediyoruz. Önümüzdeki hafta bir dizi etkinliğimiz olacak. 24 Kasım sabahı günün erken saatlerinde Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmen arkadaşlarımız da Anıtkabir ziyaretiyle başlayacağız. Ardından farklı etkinliklerle devam edecek. Tüm illerimizde de etkinlikler olacak. Önümüzdeki hafta öğretmenlerimizi bulalım, gidelim ellerini öpelim, hal hatır soralım. Bu güzel günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirelim diyorum. Herkesi de bu anlamda sorumluluk almaya, çağrımıza icabet etmeye ve öğretmenlerimizin, hakkı ödenemez dediğimiz öğretmenlere en azından bugün dahi olsa gidip bir hal hatır sormaya davet ediyorum."