        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Mardin'de konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik Anadolu liselerine talebin her geçen yıl biraz daha arttığını belirterek, "Okullarımızda sadece mesleki eğitim değil, aynı zamanda akademik eğitim de veriyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 15:19 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:19
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Mardin'de konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik Anadolu liselerine talebin her geçen yıl biraz daha arttığını belirterek, "Okullarımızda sadece mesleki eğitim değil, aynı zamanda akademik eğitim de veriyoruz." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Tekin, Valiliği ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından Vali Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü.

        Bakan Tekin, daha sonra Vali Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile Hatuniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulundu.

        Okulda moda tasarım atölyesini gezen Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

        Tekin, burada yaptığı açıklamada, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çocukların eğitim alabileceği işletmeleri yasal düzenlemeler ışığında sürekli denetlediklerini söyledi.

        Bütün tedbirleri aldıklarını ifade eden Tekin, "Her denetlemeden sonra da iş güvenliğiyle ilgili en küçük bir aksaklık, en küçük bir suistimal gördüğümüz işletmelerle tamamen ilişkimizi kesiyoruz ya da işletmenin bunu düzeltmesini istiyoruz. Rutin olarak bütün tedbirleri alıyoruz." dedi.

        Çocukların teorik eğitimin yanında pratik eğitimi de alması gerektiğine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

        "Sadece teorik eğitim yeterli değil, aynı zamanda pratik eğitimin de alınması lazım. Bu çocuklar sadece burada tahtada, akıllı tahtada ürün tasarımını görseler, ürün tasarımıyla ilgili yapılacakları görseler bir şey ifade etmiyor. Meslek teknik eğitiminin başlangıcından beri böyle. Biz de şimdi devam ediyoruz. Bugün de burada moda tasarım atölyemizde öğretmenlerimizle beraber onları dinlemek için geldik. Bir eksiklikleri var mı? SEUP (Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi) kapsamında bu atölyeyi yeniledik. SEUP bir proje. Atölye ve laboratuvar imkanlarımızın yenilenmesi kapsamındaki bir projemiz."

        Bakan Tekin, 2025 ve 2026 yıllarında hem genel bütçe hem uluslararası kaynaklardan okullardaki laboratuvar ve atölye imkanlarını revize etmek üzere bir kaynak oluşturduklarını dile getiren Tekin, aynı zamanda ikiz dönüşüm kapsamında sanal ortamlarda laboratuvarları ve atölyeleri de oluşturduklarını anlattı.

        Gelecek günlerde de otomotiv üzerine İstanbul ve Ankara'da atölye açılışı yapacaklarını duyuran Tekin, şöyle konuştu:

        "Her çeşit elektrikli, diğer yakıtlarla çalışan otomobillerin sanal ortamda teknik aksamının öğrenciler tarafından kontrol edildiği sanal laboratuvarlarda yapıldığı atölyelerimiz... Mesleki ve teknik eğitimde gerçekten çok güzel şeyler oluyor, yapılıyor. Öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Geçen yıl toplamda meslek teknik eğitimli 9. sınıfların yüzde 39'du öğrenci tercihi, bu yıl yüzde 42. Her geçen yıl biraz daha artıyor. Okullarımızda sadece mesleki eğitim değil, aynı zamanda akademik eğitim de veriyoruz."

        Tekin, daha sonra Öğretmenler Odası'nda öğretmenlerle sohbet etti.

