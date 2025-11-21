Mardin'de otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Kışla Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 AZS 882 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan D.K'ye (6) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.