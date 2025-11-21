Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

        Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla "Onur Günü" kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 10:20 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:20
        Hükümet Konağı önündeki törene katılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğretmen Turgut Yılmaz, konuşmasında, Mardin'in asırlardır farklı medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Şehrin sadece mimarisiyle değil, hoşgörüsüyle, direnciyle ve imanıyla da tarih yazdığını kaydeden Yılmaz, "Mardin, yalnızca bir şehir değil, bir iman siperidir. Bu topraklarda zafer, silahla değil, birlikle, sabırla, imanla kazanılmıştır." diye konuştu.

        21 Kasım 1919'da Fransız Komutan Norman önderliğinde silahlı güçler tarafından şehre karşı işgal girişiminde bulunulduğunu anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Halkımızın feraset ve cesareti, Fransızlara karşı büyük direnişe dönüşmüş ve bu kutlu direniş karşısında düşman askerleri şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Mardin halkı, silahı olanla cephede, kalemi olanla fikirde, duası olanla secdede direndi. Bayrağına, toprağına, inancına sahip çıktı. Bu kararlı duruş sayesinde düşman işgali kan dökülmeden bertaraf edildi. Mardin halkı, o zor günlerde vatan sevgisinden aldığı güçle ülkemizin birlik ve beraberliğine sahip çıkmış ve şehrimizi düşmanlardan korumayı başarmıştır."

        Törene, Vali Yardımcıları Hasan Kurt ve İbrahim Engin Şenay, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, DEVA Partisi İl Başkanı Abdulkadir Kerimoğlu ile sivil toplum kuruluşu ve bazı siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

