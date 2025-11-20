Mardin Büyükşehir Belediyesi Savur'da 600 metrelik sulama kanalı yapımını sürdürüyor

Yeni sistem sayesinde su kayıplarının büyük ölçüde önüne geçilecek, tarımsal sulama daha kontrollü ve sürdürülebilir şekilde yapılabilecek.

Toprak zeminden kaynaklanan yoğun su sızıntılarının önüne geçilerek suyun daha etkin kullanılması, çiftçilerin sulama faaliyetlerini daha kolay gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca Savur ilçesi Gazi Mahallesi'nde yaklaşık 600 metre uzunluğunda açık sistem sulama kanalı inşa ediliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Savur ilçesinde 600 metrelik açık sistem sulama kanalı yapım çalışmaları devam ediyor.

