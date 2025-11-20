Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 22:47 Güncelleme: 20.11.2025 - 22:47
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'in Artuklu ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kentin huzur ve güvenliğine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Artuklu ilçesinde durdurulan bir araçta başkasına ait kimlik kullanan bir kişi tespit edildi.

        Yapılan sorguda şüphelinin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma", "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit yaralama" suçundan hakkında 13 yıl 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü olduğu öğrenildi.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

