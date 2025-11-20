Mardin'de devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
Mardin'in Ömerli ilçesinde devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 LP 3745 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki H.G. (21), İ.B. (21), B.K. (21), Y.Ç. (22), R.Ç. (21), E.K. (20) ve E.K. (20) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
