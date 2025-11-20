Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de boğazına yemek kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir okulun müdür yardımcısı, boğazına yemek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 17:03 Güncelleme: 20.11.2025 - 17:03
        Kızıltepe Halil Tüfekçioğlu İlkokulu'nda teneffüste bir öğrencinin nefes alamadığını fark eden Müdür Yardımcısı Vehap Özkan, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.

        Özkan'ın yaptığı müdahale sonrası soluk borusuna kaçan yemek çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.

        Bu arada yaşananlar, okuldaki güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

