        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Akkoyun'dan "21 Kasım Mardin'in Onur Günü" mesajı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 21 Kasım Mardin'in Onur Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 10:09 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:09
        Mardin Valisi Akkoyun'dan "21 Kasım Mardin'in Onur Günü" mesajı
        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 21 Kasım Mardin'in Onur Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akkoyun, mesajında, 21 Kasım'ın Mardinli vatandaşlar için birlik ve beraberlik ruhu içerisinde çelikten iradesini tüm cihana gösterdiği gün olduğunu belirtti.

        Akkoyun, şunları kaydetti:

        "106 sene önce aziz milletimizin verdiği şanlı kurtuluş mücadelesinde Mardinli hemşehrilerimiz istiklalimize, istikbalimize ve bekamıza kastetmek isteyenlere karşı cesaretle, kararlılıkla ve fedakarlıkla mücadele ederek Mardin'imizi kuşatma girişimini bertaraf etmiştir. Kadim şehrimiz Mardin, bu zor günlerde vatan sevgisinin her şeyden yüce olduğunu tüm cihana göstererek takdire değer kahramanlık örneği sergilemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Mardin'imizin Onur Günü'nün 106'ncı yıl dönümünü kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

