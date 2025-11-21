Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin Mardin Valiliğini ziyaret etti
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Mardin Valiliğini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jiang ve beraberindekiler Mardin Valiliğini ziyaret ederek, Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü.
Ziyarette, Vali Yardımcısı Hasan Kurt ve İl Kültür Turizm Müdürü Ayhan Gök de hazır bulundu.
