Sabaha kadar aradılar... Kayıp öğretmenden kahreden haber!
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, dün akşamdan itibaren kendisinden haber alınamayan öğretmen, 39 yaşındaki Vedat Söylemez, kendisinin kullandığı ve takla atan kamyonette ölü bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Sivas'ta yürek yakan olay, Yıldızeli ilçesinde yaşandı. Çobansaray Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni aynı zamanda okulun müdürü olan Vedat Söylemez'den (39) dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamadı.
KAMYONETİ DEVRİLMİŞ OLARAK BULUNDU
DHA'daki habere göre köylüler, arama çalışması başlattı. Köy yolu ve çevresinde yapılan aramada; yol kenarında Söylemez'e ait kamyonet devrilmiş halde bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde bulunan Vedat Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Söylemez'in cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.