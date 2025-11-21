Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas haberleri: Kayıp öğretmenden kahreden haber | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Sabaha kadar aradılar... Kayıp öğretmenden kahreden haber!

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, dün akşamdan itibaren kendisinden haber alınamayan öğretmen, 39 yaşındaki Vedat Söylemez, kendisinin kullandığı ve takla atan kamyonette ölü bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 15:42 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta yürek yakan olay, Yıldızeli ilçesinde yaşandı. Çobansaray Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni aynı zamanda okulun müdürü olan Vedat Söylemez'den (39) dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamadı.

        KAMYONETİ DEVRİLMİŞ OLARAK BULUNDU

        DHA'daki habere göre köylüler, arama çalışması başlattı. Köy yolu ve çevresinde yapılan aramada; yol kenarında Söylemez'e ait kamyonet devrilmiş halde bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde bulunan Vedat Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Söylemez'in cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sivas
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!