        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Nusaybin'de kitap fuar açıldı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde kitap fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 21:00 Güncelleme: 21.11.2025 - 21:00
        Nusaybin'de kitap fuar açıldı
        Mardin'in Nusaybin ilçesinde kitap fuarı açıldı.

        Nusaybin Kaymakamlığınca Mitanni Kültür Merkezi'nde organize edilen fuar, ziyaretçilerini ağırladı.

        Kaymakam Evren Çakır, fuarın ilçeye katkı sağlayacağını söyledi.

        Çakır, "Bir toplumun gerçek zenginliği düşünen, okuyan ve üreten insanlarda saklıdır. 30 Kasım'a kadar devam edecek fuarımızın, ilçemizin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

        Bazı yazarların okurlarıyla buluştuğu fuarda müzik ve şiir dinletisi sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

