        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Beşiktaş Kulübü üyeleri, Mardin'de öğrencilere forma hediye etti

        Beşiktaş Kulübü üyeleri, Mardin'in Dargeçit ilçesinde öğrencilere forma hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 12:35 Güncelleme: 22.11.2025 - 12:35
        Beşiktaş Kulübü üyeleri, Mardin'de öğrencilere forma hediye etti
        Beşiktaş Kulübü üyeleri, Mardin'in Dargeçit ilçesinde öğrencilere forma hediye etti.

        BJK Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubunun açıklamasına göre Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu, Perpa Kartalları Beşiktaşlılar Platformu, Mardin Beşiktaşlılar Derneği, Beşiktaş Platformu ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü işbirliğiyle Dargeçit ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere Beşiktaş formaları ve spor malzemeleri hediye edildi.

        Üyeler, Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek'i makamında ziyaret ettikten sonra Kaymakam İpek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Taşkın ve İlçe Emniyet Amiri Emin Hüda Örnek ile Kılavuz İlkokulu'nda düzenlenen programda, öğrencilere forma ve spor malzemeleri dağıttı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş Kulübü Genel Kurul Üyesi ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Hacı Demir, kampanyanın Beşiktaş camiasının birlik ve dayanışma ruhunun en güçlü örneklerinden olduğunu dile getirdi.

        Demir, şunları kaydetti:

        "Bu kampanya ile sadece forma dağıtmıyoruz, İstanbul'dan Mardin'e uzanan bir sevgi köprüsü kuruyoruz. Çocuklarımıza spor sevgisi aşılıyor, aralarından gelecekte ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil edecek gençlerimizin yetişmesi için ilham veriyoruz. Her forma, bir çocuğun yüzündeki gülümseme, her destek, Beşiktaşlılık ruhunun yaşadığının en açık göstergesidir."

        Programa, Ilısu Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Hakan Alkan, İstanbul Şişli Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Cemil Kaya, Mardin Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kadir Kerimoğlu, Beşiktaş Platformu Başkanı Ahmet Gediz Tatar ve Basın Sözcüsü Özcan Altunkaya da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

