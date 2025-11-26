Mardin'de silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kırsal Büyükdere Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir araca silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, araçtaki M.C. (30) ve Y.C. (32) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan M.C'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
