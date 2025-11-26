Habertürk
        Mardin'de silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Mardin'de silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 26.11.2025 - 12:25 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:25
        Mardin'de silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kırsal Büyükdere Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

        Saldırıda, araçtaki M.C. (30) ve Y.C. (32) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan M.C'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

