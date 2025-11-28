Habertürk
        Mardin'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

        Mardin'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

        Mardin ve ilçelerinde 48 ekip ve 95 personelin katılımıyla "Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve servis araçları denetimi uygulaması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 09:23 Güncelleme: 28.11.2025 - 09:23
        Mardin'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
        Mardin ve ilçelerinde 48 ekip ve 95 personelin katılımıyla "Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve servis araçları denetimi uygulaması" gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, gerçekleştirilen denetim kapsamında 138 okul çevresi, 69 umuma açık yer, 16 metruk bina, 27 park ve bahçenin kontrol edildiği belirtildi.

        Ayrıca, 732 kişi sorgulandı, 315 araç ve sürücüsü denetlendi, 4 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.

        Paylaşımda, "Çocuklarımızın huzuru ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız sürecektir." ifadesine yer verildi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

