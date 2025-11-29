Mardin'de öğrenciler Siberay Projesi kapsamında bilgilendirildi

Ekipler, sosyal medya güvenliği, siber güvenlik, sosyal medyanın hayata etkisi, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, nitelikli dolandırıcılık ve siber zorbalık konularında öğrencilere bilgilendirme yaparak, broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine Siberay Projesi kapsamında bilgi verildi.

