Mardin'de 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 13 kişi tutuklandı

İlçede, 27 Kasım'da iki kuyumcu arasında başlayan tartışma yakınlarının karışmasıyla sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşmüş, kavgada Ulaş D. hayatını kaybetmiş, Şirin D. (35), Diyar A. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralanmıştı.

Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı'nda iki kuyumcu arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

