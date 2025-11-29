Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 13 kişi tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 13:29 Güncelleme: 29.11.2025 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 13 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı'nda iki kuyumcu arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest bırakıldı, diğerleri mahkemeye çıkarıldı.

        Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İlçede, 27 Kasım'da iki kuyumcu arasında başlayan tartışma yakınlarının karışmasıyla sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşmüş, kavgada Ulaş D. hayatını kaybetmiş, Şirin D. (35), Diyar A. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"

        Benzer Haberler

        Mardin'de Kaya ailesinin ölümüne ilişkin süren soruşturmada 1 şahıs daha tu...
        Mardin'de Kaya ailesinin ölümüne ilişkin süren soruşturmada 1 şahıs daha tu...
        1 kişinin öldüğü tekmeli, yumruklu ve sopalı esnaf kavgasında 13 tutuklama
        1 kişinin öldüğü tekmeli, yumruklu ve sopalı esnaf kavgasında 13 tutuklama
        Mardin'de 3 kişilik ailenin ölü bulunması ile ilgili tutuklu sayısı 3'e çık...
        Mardin'de 3 kişilik ailenin ölü bulunması ile ilgili tutuklu sayısı 3'e çık...
        Mardin'de 3 kişilik ailenin ölü bulunması ile ilgili tutuklanan komşunun if...
        Mardin'de 3 kişilik ailenin ölü bulunması ile ilgili tutuklanan komşunun if...
        Mardin'de öğrenciler siberay projesi kapsamında bilgilendirildi
        Mardin'de öğrenciler siberay projesi kapsamında bilgilendirildi
        Bakanlar Uraloğlu ve Işıkhan, Midyat Belediyesini ziyaret etti
        Bakanlar Uraloğlu ve Işıkhan, Midyat Belediyesini ziyaret etti