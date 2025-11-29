Mardin'de 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 13 kişi tutuklandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı'nda iki kuyumcu arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest bırakıldı, diğerleri mahkemeye çıkarıldı.
Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçede, 27 Kasım'da iki kuyumcu arasında başlayan tartışma yakınlarının karışmasıyla sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşmüş, kavgada Ulaş D. hayatını kaybetmiş, Şirin D. (35), Diyar A. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralanmıştı.
