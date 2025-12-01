Nusaybin'de çarpışan iki tırdan biri yandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir tır yandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir tır yandı.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır, kırsal Girmeli Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın çekicisi kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.