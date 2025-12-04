Mardin'de "1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kutlandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "1–7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kutlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir alışveriş merkezinde açılan stantta düzenlenen etkinlikte, acil durumlarda doğru davranışların önemi ve 112 Acil Çağrı Hattı'nın gereksiz yere meşgul edilmemesi hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, "1–7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" dolayısıyla stantta çalışanların vatandaşlara acil sağlık hizmetleri ile ilgili bilgilendirmeler yapacağını belirtti.

Etkinliğe, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ramazan Demir, İl Ambulans Servisi Başhekimi Aziz Zilan, 112 Acil Sağlık personeli ve Mardin Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) katıldı.