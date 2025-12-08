Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de kural ihlali yapan 55 araç sürücüsüne ceza uygulandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde yüksek sesle müzik yayını ve bazı trafik kurallarının ihlalinden 55 araç sürücüsüne cezai işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 12:32 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:32
        Mardin'de kural ihlali yapan 55 araç sürücüsüne ceza uygulandı
        Mardin'in Artuklu ilçesinde yüksek sesle müzik yayını ve bazı trafik kurallarının ihlalinden 55 araç sürücüsüne cezai işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 1-7 Aralık'ta, merkez Artuklu ilçesi Tarihi 1. Cadde ve çevresinde şehrin huzur ve güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla gece saatlerinde denetimler gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda, 38 umuma açık işyeri kontrol edildi, izin verilen saatler dışında müzik yayını yapan işletmeler uyarıldı ve yayınları sonlandırıldı.

        Yüksek sesle müzik yayını yapan ve bazı trafik kurallarını ihlal eden 55 araç sürücüsüne ceza uygulandı.

