        Mardin Haberleri

        Mardin'de mısır kurutma tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mısır kurutma tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 08.12.2025 - 10:01 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:07
        Mardin'de mısır kurutma tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mısır kurutma tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yaylım Mahallesi'nde bir mısır kurutma tesisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, tesiste hasara neden oldu.

