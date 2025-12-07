Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Kızıltepe'deki bir adrese düzenlenen operasyonda, 620 uyuşturucu hap, 25 gram kokain, 6 sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Paylaşımda, "Gençlerimizin sağlığını, huzurunu ve geleceğini hedef alan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz." ifadesine yer verildi.
