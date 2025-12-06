Mardin'de motosikletinin devrilmesi sonucu piyade üsteğmen hayatını kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu piyade üsteğmen yaşamını yitirdi.
Yusuf Çürüttü (28) idaresindeki motosiklet, kırsal Çölova Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Nusaybin ilçesinde görevli olduğu öğrenilen Piyade Üsteğmen Çürüttü'nün cenazesi, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
