Mardin'de sis etkili oldu

Mardin'de yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle merkez Artuklu ilçesinde bazı kesimlerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte sis lambalarını yakarak ilerledi. Polis ekipleri, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

